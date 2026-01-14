فحص موقف التلوث البيئي الناتج عن مصانع الريش في أبو زعبل بالخانكة

كلف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بالقيام بحملة ميدانية عاجلة لفحص الشكاوى الواردة بشأن انبعاث روائح كريهة ووجود تلوث بيئي بمنطقة أبو زعبل بمركز ومدينة الخانكة.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مدينة الخانكة، وممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد رضا مدير إدارة تموين الخانكة، وممثلو هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية، ومسؤولو إدارة المخلفات بالمحافظة، إلى جانب مسئولي البيئة والمخلفات والإزالات بمجلس مدينة الخانكة.

بدأت الحملة بالتوجه إلى منطقة أبو زعبل، حيث تم مراجعة موقف تراخيص عدد من المصانع المتسببة في انبعاث روائح كريهة ومخالفة للاشتراطات البيئية. وأسفرت الحملة عن إزالة وهدم عدد (2) مصنع تبين عدم توافقهما بيئيًا، وافتقارهما للتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

فحص تراخيص المصانع

وقام ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص موقف عدد (2) مصنع آخرين من حيث التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، مع التوجيه للمختصين بمجلس مدينة الخانكة بسرعة الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لإزالة أو إيقاف كافة الأنشطة داخل المصانع غير المرخصة وغير المتوافقة بيئيًا، والتي تتسبب في أضرار بيئية وصحية لسكان المنطقة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة الخانكة، ووضع تكليفات القضاء على أسباب التلوث وانبعاث الروائح بمنطقة أبو زعبل موضع التنفيذ الفوري، مع مراجعة شاملة لكافة المصانع غير المتوافقة بيئيًا، حفاظًا على السلامة العامة وصحة المواطنين.