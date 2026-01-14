انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية في نسختها الثالثة، والتي تستضيفها صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

وانطلقت مباريات البطولة الدولية أمس الثلاثاء بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ويسعى لاعبو منتخبنا الوطني لحصد غلة وفيرة من ميداليات البطولة الدولية في ظل جاهزيتهم وفقًا للإعداد الجيد الذي خاضه لاعبو الفراعنة خلال الفترة الماضية.

وتشهد البطولة مشاركة 200 لاعبا ولاعبة من 28 دولة وهي، “أمريكا – كندا – الكونغو الديمقراطية – التشيك – إنجلترا – إستونيا – فرنسا – بلجيكا – النمسا – ويلز – اليونان – الهند – العراق – أيرلندا – إيطاليا – الكويت – هولندا – نيجيريا – بيرو – البرتغال – رومانيا – المملكة العربية السعودية – اسكتلندا – جنوب إفريقيا – السويد – تايلاند – تركيا – بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها “Grade 2” وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية قد انطلقت عام 2024 وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وشارك في النسخة الثانية 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة.