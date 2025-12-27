إنجاز تاريخي.. 102 ميدالية لمصر في بطولة رفع الأثقال العربية بالدوحة

حققت البعثة المصرية لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما حصدت 102 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المشاركة المصرية دعمًا كبيرا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وجّه بضرورة المشاركة القوية في البطولة، باعتبارها محطة إعداد أساسية لتجهيز العناصر الشابة والصف الثاني من اللاعبين، في إطار خطة الدولة لإعادة بناء المنتخبات الوطنية، والاستعداد لكبرى المنافسات العالمية، وعلى رأسها كأس العالم لرفع الأثقال التي تستعد مصر لاستضافتها خلال شهر مايو المقبل.

وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر إلى الاتحاد العربي لرفع الأثقال على التنظيم المميز للبطولة، والذي ساهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة اللعبة عربيًا.

ويؤكد هذا الإنجاز أن رفع الأثقال المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها العالمية، في ظل دعم مؤسسي واضح ورؤية فنية تستهدف صناعة أبطال المستقبل.