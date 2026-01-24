الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

تعلن إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب التقدم للاشتراك في دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A9 الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء A7.

وتبدأ الدورة يوم 11 فبراير المقبل، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات في الأول من الشهر نفسه، بمقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية لدى منسق عام الدورات، إيهاب الجندي، وضرورة إحضار صورة من الرخصة B مر عليها سنتان على الأقل والسيرة الذاتية موثقة بإفادات التدريب بالأندية وصورة جواز السفر.

وسوف يجري الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المقابلات الشخصية يوم 9 فبراير المقبل.