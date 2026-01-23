فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن حل لتنظيم قطاعات الناشئين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند، أنه يجب على اتحاد الكرة في مشروعه الجديد أن يضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين، والصرف عليها، ومتابعتها بشكل متواصل، وإعداد مدربيها، ووضع آليات واضحة للكشف عن الموهوبين ورعايتهم”.

على الجانب الآخر، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم مقترح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وذلك خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، داخل مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح اتحاد الكرة خلال الاجتماع أن مناقشة هذا المقترح تتطلب عقد اجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية للأندية، وطرح الأمر عليهم بشكل رسمي للحصول على الموافقة من عدمها، باعتبار أن القرار يخص لوائح المسابقات ولا يمكن إقراره بشكل منفرد.

وأشار مسؤولو الاتحاد إلى أن الاستجابة لطلب الجهاز الفني للمنتخب قد تترتب عليها أزمات قانونية مع اللاعبين الأجانب وأنديتهم، خاصة في ظل العقود السارية، وهو ما قد يصل إلى تقديم شكاوى ضد الأندية أو الاتحاد المصري لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكد الاتحاد لحسام حسن أن أي تعديل في لائحة قيد الأجانب يجب أن يتم وفق إطار قانوني واضح وبعد دراسة كافة الأبعاد الفنية والقانونية، تجنبًا لحدوث مشكلات قد تؤثر على استقرار المسابقة محليًا وعلاقة الأندية بالمؤسسات الدولية