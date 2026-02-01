القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن ممارسة 3 أشخاص أعمال البلطجة والتعدي على صاحب أحد المحال التجارية في محافظة البحيرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (صاحب محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو)، وبسؤاله؛ اتهم 3 أشخاص، مقيمون بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب، ورشقه بالحجارة، حال تواجده بالمحل المملوك له، دون حدوث إصابات أو تلفيات بالمحل" وعلل ذلك؛ لخلافات حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.