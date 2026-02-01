القبض على المتهم بسرقة منزل سيدة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية ، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعرض مسكنها لسرقة محتوياته بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/الجارى تبلغ لمركز شرطة السادات من (إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة) بأنها حال ترددها على مسكنها بدائرة المركز إكتشفت سرقة بعض محتوياته.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.