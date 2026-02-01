ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بتهديده باستخدام سلاح ناري بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يناير تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرف أول (أحد الأشخاص ونجليه) ، طرف ثان (3 أشخاص من أبناء عمومة الطرف الأول "لـ 2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة نارية "دون حدوث ثمة إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





