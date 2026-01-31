استجابة للمواطنين .. محافظ قنا يوجه بصيانة الإنارة بطريق العبادية – الرئيسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة صيانة شاملة لمنظومة الإنارة العامة، وإنهاء أعمال تركيب وصيانة الكشافات على الطريق، لضمان سلامة الحركة المرورية والتيسير على الأهالي بقرى المركز الواقعة شمال قنا.

من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بعمل الصيانة اللازمة، لإنارة طريق "العبادية-الرئيسية"، عقب ورود شكوى الأهالي بضعف الإنارة في الطريق.

وأشار محافظ قنا، إلى استمرار العمل في صيانة وإنارة طريق "الشاورية"، مع التركيز بشكل خاص على النقاط الحيوية والأماكن التي تشهد كثافة في حركة مقطورات نقل القصب، كإجراء احترازي لتأمين الطريق خلال موسم العصير.

وأكد عبدالحليم، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الفرعية والرئيسية، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تتابع بشكل دقيق كافة البلاغات الواردة من المواطنين، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة ممكنة.



يذكر أن أهالى المنطقة المحيطة بالطريق، تقدموا بشكاوى يتضررون فيها من ضعف الإنارة بالطريق الزراعى بين قريتى العبادية والرئيسية" بنجع حمادى.





