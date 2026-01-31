دعوى جديدة.. تفاصيل الحكم بحبس البلوجر مروة يسري 6 شهور مع الشغل بالإسكندرية

قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه وألزمتها بالمصاريف ،لاتهامها سب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة محمد عبد الحفيظ محمد.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قذفت المجني عليه رجل أعمال من دولة (أ) رجل أعمال، بأمور وعبارات، وأن قامت بنشر على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.