استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أخبار العالم

في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض

محمود عبد القادر

أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني مساء السبت بأن الاستعدادات جارية لوضع أسس للمفاوضات مع الولايات المتحدة. 

وفي الوقت نفسه، أفادت "قناة الميادين" اللبنانية بوصول رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين ومناقشة التطورات في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، والتي تزامنت مع عدد من الحوادث الأمنية داخل العاصمة طهران.

وتختبر جدوى استئناف المحادثات في مواجهة ضغوط أمريكية مكثفة، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أنه وجه إنذاراً نهائياً لإيران، تم تسليمه مباشرة إلى طهران.

وأعلن ترامب أن أسطولاً أمريكياً ضخماً، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، يتجه إلى المنطقة للترويج للتوصل إلى اتفاق، محذراً من أن العمل العسكري سيكون أشد قسوة من سابقيه في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

كما قال الرئيس إنه منع مؤخراً إعدام 837 شخصاً في إيران بعد أن هدد النظام بدفع ثمن باهظ.

بالتزامن مع المحادثات الدبلوماسية، وردت أنباء اليوم عن سلسلة انفجارات في جنوب إيران، في ميناء بندر عباس ومدينة الأهواز، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين. وبينما عزت السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام المحلية الانفجارات إلى تسرب غاز، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هذا العمل استهدف قائداً كبيراً في البحرية التابعة للحرس الثوري، وهو ادعاء نفته وكالة أنباء تسنيم.

أوضح مسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل أن بلديهما لا علاقة لهما بهذه الأحداث. في غضون ذلك، قام المرشد الأعلى علي خامنئي بظهور علني غير معتاد عند ضريح أية الله الخميني في طهران لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة، في خطوة تهدف إلى دحض تقارير المعارضة التي تفيد بأنه اختفى عن الأنظار خوفا من اغتيال أمريكي.

رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني إيران الولايات المتحدة طهران المفاوضات بين إيران وأمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

المتهمين

بعد فيديو على السوشيال ميديا.. القبض على طرفي مشاجرة في المنيا

المتهم

القبض على عامل ضرب طالبا بسلاح أبيض بالشرقية

انتشال جثمان غريق

انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

