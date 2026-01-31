في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض

أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني مساء السبت بأن الاستعدادات جارية لوضع أسس للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أفادت "قناة الميادين" اللبنانية بوصول رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين ومناقشة التطورات في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، والتي تزامنت مع عدد من الحوادث الأمنية داخل العاصمة طهران.

وتختبر جدوى استئناف المحادثات في مواجهة ضغوط أمريكية مكثفة، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أنه وجه إنذاراً نهائياً لإيران، تم تسليمه مباشرة إلى طهران.

وأعلن ترامب أن أسطولاً أمريكياً ضخماً، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، يتجه إلى المنطقة للترويج للتوصل إلى اتفاق، محذراً من أن العمل العسكري سيكون أشد قسوة من سابقيه في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

كما قال الرئيس إنه منع مؤخراً إعدام 837 شخصاً في إيران بعد أن هدد النظام بدفع ثمن باهظ.

بالتزامن مع المحادثات الدبلوماسية، وردت أنباء اليوم عن سلسلة انفجارات في جنوب إيران، في ميناء بندر عباس ومدينة الأهواز، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين. وبينما عزت السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام المحلية الانفجارات إلى تسرب غاز، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هذا العمل استهدف قائداً كبيراً في البحرية التابعة للحرس الثوري، وهو ادعاء نفته وكالة أنباء تسنيم.

أوضح مسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل أن بلديهما لا علاقة لهما بهذه الأحداث. في غضون ذلك، قام المرشد الأعلى علي خامنئي بظهور علني غير معتاد عند ضريح أية الله الخميني في طهران لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة، في خطوة تهدف إلى دحض تقارير المعارضة التي تفيد بأنه اختفى عن الأنظار خوفا من اغتيال أمريكي.