إيران: السلاح النووي خارج عقيدتنا العسكرية.. وبرنامج بوشهر يتقدم بمشاركة آلاف المهندسين

أكد محمد إسلامي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن السلاح النووي لا يدخل ضمن عقيدة إيران العسكرية، وأن هناك فتوى صريحة من قائد الثورة تحرم امتلاكه.

وأضاف إسلامي أن إيران لا تحتاج للسلاح النووي للدفاع عن نفسها، حيث تمتلك القدرات الكافية لضمان الردع وحماية مصالحها الوطنية، موضحا أن البلاد قادرة على الدفاع دون اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل.



وحذر إسلامي من استمرار الضغوط الغربية على الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى احتمالية إحالة القضية إلى مجلس الأمن، وأكد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي وفق القوانين الدولية، مع التركيز على تعزيز قدراتها المحلية.



وفيما يخص مشروع محطة بوشهر النووية، أوضح إسلامي أن التعاون مع روسيا يسير بشكل إيجابي، وأن العمل في الوحدتين الثانية والثالثة يتقدم بوتيرة جيدة بمشاركة آلاف المختصين والمهندسين، مع إمكانية زيادة عدد العاملين إلى 12 ألفًا في المستقبل، مع الاعتماد الكامل على تصنيع المعدات والمواد الأساسية داخل البلاد.



وأشار أيضا إلى تجاوز المشكلات السابقة في التمويل وتأمين الوقود النووي حتى عام 2026، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني محمي من أي هجمات أو ضغوط خارجية بسبب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا الوطنية.