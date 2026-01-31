شايا: واشنطن تريد تعديل سلوك إيران وليس إسقاط نظامها

قال المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية بول شايا، إن الولايات المتحدة لا تسعى في الوقت الراهن إلى إسقاط النظام الإيراني، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تدرك أن البديل المحتمل غير واضح، وقد يؤدي إلى حالة من الفوضى الإقليمية الواسعة يصعب احتواؤها.

حرب الأيام الـ12

وأشار شايا، خلال حديثه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إدارة ترامب لم تكن ترى خلال حرب الأيام الـ12 الماضية فرصة أو هدفًا لإسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن التحركات العسكرية والتهديدات المصاحبة لها جاءت في إطار إرسال رسائل ردع قوية.

تعديل سلوك النظام الإيراني

وأكد المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية يتمثل في تعديل سلوك النظام الإيراني، وليس تغييره، موضحًا أن هذه الرسائل العسكرية تهدف في النهاية إلى تهيئة الأجواء لإعادة فتح مسار التفاوض بشروط أفضل للولايات المتحدة.