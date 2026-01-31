تظاهر الآلاف في الولايات المتحدة ضد ترامب وإدارة الهجرة

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مينيابوليس، ونظم الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إضرابات يوم الجمعة ، للمطالبة بسحب عملاء الهجرة الفيدراليين من مينيسوتا في أعقاب إطلاق النار المميت على مواطنين أمريكيين اثنين.

مترو سيرج

أوقف الطلاب والمعلمون الدراسة من كاليفورنيا إلى نيويورك في يوم احتجاج وطني، والذي جاء وسط رسائل متضاربة من إدارة ترامب حول ما إذا كانت ستخفف من حدة عملية مترو سيرج.

في إطار حملة وطنية صارمة على الهجرة، أرسل الرئيس دونالد ترامب 3000 ضابط فيدرالي إلى منطقة مينيابوليس يقومون بدوريات في الشوارع مرتدين معدات تكتيكية، وهي قوة تفوق حجم إدارة شرطة مينيابوليس بخمسة أضعاف.

احتجاجاً على زيادة أعداد المهاجرين والتكتيكات التي استخدمتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تجمع عدة آلاف من الأشخاص في وسط مدينة مينيابوليس في درجات حرارة تحت الصفر، بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار وأزواج مسنون ونشطاء شباب.

وقالت كاتيا كاجان، وهي ترتدي سترة كُتب عليها "لا لـ ICE" وتحمل لافتة تطالب الوكالة بمغادرة المدينة، إنها ابنة يهود روس هاجروا إلى أمريكا بحثًا عن الأمان وحياة أفضل.

وقالت كاجان: "أنا هنا لأنني سأقاتل من أجل الحلم الأمريكي الذي جاء والداي إلى هنا من أجله".

وصفت كيم، وهي مدربة تأمل تبلغ من العمر 65 عامًا وطلبت عدم ذكر اسم عائلتها، هذه الزيادة بأنها "هجوم فاشي شامل من حكومتنا الفيدرالية على المواطنين".

في أحد أحياء مدينة مينيابوليس بالقرب من المواقع التي قُتل فيها أليكس بريتي ورينيه جود، وهما مواطنان أمريكيان، برصاص عملاء الهجرة الفيدراليين هذا الشهر، خرج حوالي 50 معلمًا وموظفًا من المدارس المحلية للمشاركة في المسيرة.

وقد ساهم نجم الروك بروس سبرينجستين بصوته في الاحتجاج، حيث اعتلى المسرح في حفل لجمع التبرعات لمنظمة "Good and Pretti" في وسط مدينة مينيابوليس، وقام بعزف أغنيته الجديدة "Streets of Minneapolis".

وامتدت الاحتجاجات إلى ما هو أبعد من ولاية مينيسوتا، حيث توقع المنظمون تنظيم 250 مظاهرة في 46 ولاية وفي مدن رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن تحت شعار "لا عمل.. لا مدارس.. لا تسوق.. أوقفوا تمويل إدارة الهجرة والجمارك".

وبدوره، أعرب ترامب عن ثقته بوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي تشرف وزارتها على إدارة الهجرة والجمارك.

طالب منتقدوها باستقالتها، لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن نويم "قامت بعمل رائع حقاً!"، مؤكداً أن "كارثة الحدود التي ورثتها قد تم حلها".

وأُجبر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي، على الاستقالة

وفي الوقت نفسه، كان لأحداث مينيابوليس صدى واسع في أرجاء الحكومة الفيدرالية.

وأُقيل جاراد سميث، القائم بأعمال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، من منصبه، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وأفاد أحد المصدرين أنه نُقل سميث إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن.