قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تظاهر الآلاف في الولايات المتحدة ضد ترامب وإدارة الهجرة

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
محمد على

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مينيابوليس، ونظم الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إضرابات يوم الجمعة ، للمطالبة بسحب عملاء الهجرة الفيدراليين من مينيسوتا في أعقاب إطلاق النار المميت على مواطنين أمريكيين اثنين.

مترو سيرج

أوقف الطلاب والمعلمون الدراسة من كاليفورنيا إلى نيويورك في يوم احتجاج وطني، والذي جاء وسط رسائل متضاربة من إدارة ترامب حول ما إذا كانت ستخفف من حدة عملية مترو سيرج.

في إطار حملة وطنية صارمة على الهجرة، أرسل الرئيس دونالد ترامب 3000 ضابط فيدرالي إلى منطقة مينيابوليس يقومون بدوريات في الشوارع مرتدين معدات تكتيكية، وهي قوة تفوق حجم إدارة شرطة مينيابوليس بخمسة أضعاف.

احتجاجاً على زيادة أعداد المهاجرين والتكتيكات التي استخدمتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تجمع عدة آلاف من الأشخاص في وسط مدينة مينيابوليس في درجات حرارة تحت الصفر، بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار وأزواج مسنون ونشطاء شباب.

وقالت كاتيا كاجان، وهي ترتدي سترة كُتب عليها "لا لـ ICE" وتحمل لافتة تطالب الوكالة بمغادرة المدينة، إنها ابنة يهود روس هاجروا إلى أمريكا بحثًا عن الأمان وحياة أفضل.

وقالت كاجان: "أنا هنا لأنني سأقاتل من أجل الحلم الأمريكي الذي جاء والداي إلى هنا من أجله".

وصفت كيم، وهي مدربة تأمل تبلغ من العمر 65 عامًا وطلبت عدم ذكر اسم عائلتها، هذه الزيادة بأنها "هجوم فاشي شامل من حكومتنا الفيدرالية على المواطنين".

في أحد أحياء مدينة مينيابوليس بالقرب من المواقع التي قُتل فيها أليكس بريتي ورينيه جود، وهما مواطنان أمريكيان، برصاص عملاء الهجرة الفيدراليين هذا الشهر، خرج حوالي 50 معلمًا وموظفًا من المدارس المحلية للمشاركة في المسيرة.

وقد ساهم نجم الروك بروس سبرينجستين بصوته في الاحتجاج، حيث اعتلى المسرح في حفل لجمع التبرعات لمنظمة "Good and Pretti" في وسط مدينة مينيابوليس، وقام بعزف أغنيته الجديدة "Streets of Minneapolis".

وامتدت الاحتجاجات إلى ما هو أبعد من ولاية مينيسوتا، حيث توقع المنظمون تنظيم 250 مظاهرة في 46 ولاية وفي مدن رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن تحت شعار "لا عمل.. لا مدارس.. لا تسوق.. أوقفوا تمويل إدارة الهجرة والجمارك".

وبدوره، أعرب ترامب عن ثقته بوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي تشرف وزارتها على إدارة الهجرة والجمارك. 

طالب منتقدوها باستقالتها، لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن نويم "قامت بعمل رائع حقاً!"، مؤكداً أن "كارثة الحدود التي ورثتها قد تم حلها".

وأُجبر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي، على الاستقالة
وفي الوقت نفسه، كان لأحداث مينيابوليس صدى واسع في أرجاء الحكومة الفيدرالية.

وأُقيل جاراد سميث، القائم بأعمال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، من منصبه، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. 

وأفاد أحد المصدرين أنه نُقل سميث إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن.

متظاهرون احتجاج أوقفوا الهجرة إطلاق النار الهجرة الفيدراليين الأمريكيين مينيسوتا الولايات المتحدة آلاف المتظاهرين مترو سيرج الحلم الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن تحسن الإقتصاد تعزز الثقة في مناخ الاستثمار

مجلس النواب

طلب إحاطة فى النواب حول تكلفة إهدار الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطني

اقتصاد

برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي عن تحسن الاقتصاد تعزز الثقة وتطمئن المستثمرين

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد