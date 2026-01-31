طهران تحذر من حرب شاملة وخطر سيصل للجميع قبل يوم من ضربة أمريكية

قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي: إن أي ضربة أمريكية محتملة ضد إيران ستواجه برد مباشر يستهدف "عمق إسرائيل".

وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية تفيد بإبلاغ واشنطن حلفاءها في الشرق الأوسط باحتمال شن هجوم عسكري على إيران خلال أيام، وسط تحذيرات من تصعيد إقليمي واسع.

تلوح طهران برد غير مسبوق قد يشمل القواعد الأمريكية وإسرائيل، بينما تبذل أطراف إقليمية جهود وساطة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، في ظل مواقف حذرة من دول خليجية ترفض استخدام أجوائها أو مياهها لأي عمل عسكري ضد إيران.

وحذر شمخاني من أن دول المنطقة ستكون أمام تداعيات خطيرة وعليها أن "تقلق" من اتساع رقعة المواجهة.



وفي مقابلة مع قناة الميادين، أكد شمخاني أن "رسالتنا واضحة، وأي تحرك ينم عن نية عدائية من جانب العدو سيقابل برد متناسب وفعال ورادع"، مشددا على أن الرد الإيراني يشمل "توجيه ضربات إلى عمق الكيان الصهيوني".

وأوضح أن إيران لا تحصر سيناريوهات المواجهة في البحر فقط، لافتا إلى أن طهران أعدت نفسها لخيارات أوسع وأكثر تطورا في حال اندلاع أي صدام عسكري.

نزاع شامل

كما حذر من أن "التوسع الحتمي للحرب ليشمل دول المنطقة يجب أن يكون مصدر قلق مشترك لجميع الأطراف"، مؤكدا أن تجارب الماضي أظهرت أن أي حرب في هذه الجغرافيا سرعان ما تتحول إلى نزاع شامل يخرج عن سيطرة من يخططون له.

وأكد شمخاني أن إيران "ستعتمد خيارات أكثر جوهرية وفعالية" للدفاع عن أمنها القومي ووحدة أراضيها، في حال تعرضها لأي اعتداء.

وتتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصريحات ترامب عن توجه أسطول عسكري ضخم نحو إيران، بالتوازي مع حديثه عن إمكانية اللجوء إلى خيارات غير دبلوماسية في حال فشل التوصل إلى اتفاق.