شهـ.ـداء الأقصى تستقبل أكثر من 500 شهـ.ـيد منذ أكتوبر .. و7شهداء فجرًا لعائلة واحدة



قالت مستشفى شهـ.ـداء الأقصى أنها استقبلت أكثر من 500 شهـ.ـيد و3 آلاف جريح منذ إعلان وقف إطلاق النار ، وفق ما ذكرت قناة فلسطين.



فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية "الإسرائيلية" التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، فجر اليوم السبت، إلى 11 شهيدا وعدد من الإصابات، وذلك عقب سلسلة هجمات مباغتة طالت شققا سكنية مأهولة وخياما للنازحين.

وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ بأن القصف استهدف بأسلحة جوية مناطق تقبع خارج نطاق توغل آليات الاحتلال، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين السكان المدنيين في أحياء مدينة غزة.

وبحسب المصادر الطبية والميدانية، فقد نفذت طائرات الاحتلال غارة مباشرة على شقة سكنية في محيط "مفترق العباس" وسط المدينة، أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.



وبالتزامن مع ذلك، قصفت مقاتلات حربية شقة أخرى في منطقة "موقف جباليا" شرقي غزة، ما خلف جرحى وأضرارا مادية واسعة في الأبنية المجاورة، فيما طال قصف آخر خياما للنازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وعلى الصعيد الميداني، شنت المروحيات القتالية غارة على هدف غير معلوم داخل أحياء مدينة غزة، ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وتأتي هذه التطورات الدامية ضمن تصعيد ميداني مفاجئ ركز على العمق السكني المكتظ، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ مهامها في إخلاء الضحايا من مواقع الاستهداف التي تعرضت لدمار جسيم.



وفي قطاع غزة، استشهد سبعة أفراد من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء (شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع)، فجر اليوم السبت.

وكان الشهداء الذين هم جميعا من عائلة أبو حدايد، ويشملون الجد وثلاثة من أبنائه وثلاثة من أحفاده: ربحي حماد محمد أبو حدايد، محمد ربحي حماد أبو حدايد، حازم ربحي حماد أبو حدايد، هيجر ربحي حماد أبو حدايد، ليا محمد ربحي أبو حدايد، شام حازم ربحي أبو حدايد وجبريل حازم ربحي أبو حدايد.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر ومستشفيات القطاع بوصول الشهداء والمصابين جراء الاستهداف الجوي المباشر للخيمة، وسط تصعيد إسرائيلي مكثف شمل غارات على مناطق متعددة في خان يونس ومدينة غزة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى إضافيين.