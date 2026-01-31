قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل..فلماذا الآن؟

الاحتلال وأمريكا
الاحتلال وأمريكا
محمد على

وافقت الولايات المتحدة يوم الجمعة على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل، في وقت تشهد فيه العلاقات مع إيران توترات شديدة.

أعلنت وزارة الخارجية أنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 30 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى إسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، والتي وافقت على وقف إطلاق نار هش في غزة.

 الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس".

وأضاف البيان: "هذه الصفقة المقترحة تتوافق مع تلك الأهداف".

كما تضمنت الصفقة بيع مركبات تكتيكية خفيفة مشتركة بقيمة 1.8 مليار دولار.

ترسل الولايات المتحدة إمدادات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات سنوياً إلى إسرائيل، معظمها على شكل مساعدات وليس مبيعات.

توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق نار مدعوم من الولايات المتحدة في أكتوبر، مما أدى إلى توقف جزئي لحرب الإبادة التي استمرت عامين وسط خروقات إسرائيلية يومية.

تتصاعد التوترات في أماكن أخرى من المنطقة مع قيام الولايات المتحدة بنشر قوة عسكرية كبيرة في المياه القريبة من إيران.

شنت إسرائيل العام الماضي حملة قصف واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية ومواقع عسكرية أخرى في إيران.

واجهت إيران ضغوطاً متزايدة بعد احتجاجات كبيرة، التي ردت بقمع المتظاهرين.

أعلنت إدارة ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة يدخل الآن مرحلته الثانية، مع التركيز على نزع سلاح حماس.

الولايات المتحدة بيع أسلحة مليارات الدولارات إسرائيل إيران أباتشي غزة

