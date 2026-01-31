قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق بـ غزة فجر اليوم
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات رياضية في مصر.. تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات.. رينو تكشف النقاب عن داستر الجديدة
روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. أسباب لا تعرفها
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار
بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية
الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور
أخبار العالم

استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق بـ غزة فجر اليوم

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطيني بـ استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت منذ قليل أن 3 أشخاص سقطوا شهداء بينهم طفلان إثر استهداف إسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق العباس بمدينة غزة وكذلك إصابة  5 أخرين.

كما توغلت عدد من الدبابات والجرافات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح مع عمليات تجريف لمساحات واسعة من الدفيئات والأشجار والمنازل المتبقية شرق الخط الأصفر والتي تعود الأراضي لعائلة ابو غرابة وابوجريبان.

كما لفتت مصادر محلية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا إستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما إقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر ثلث شرقي مدينة قلقيلية حيث إعتقلت عدد المواطنين بالإضافة إلى إقتحام بلدة كفر عين شمال رام الله .

كما إقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله
بجانب إقتحام بلدة إذنا غرب الخليل حيث داهمت عددا من المنازل بالإضافة إلى إقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

قطاع غزة قوات الاحتلال رام الله الخط الأصفر خان يونس

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

