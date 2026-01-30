قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة في القطاع .. كيف تنقلب حرب غزة إلى تهديد بيئي خطير يطارد إسرائيل ؟

أزمة بيئية خطيرة في غزة
أزمة بيئية خطيرة في غزة
ناصر السيد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخاطر تهدد دولة الاحتلال جراء أزمة مياه الصرف الصحي التي تفاقمت في قطاع غزة جراء التدمير الكبير الذي طال القطاع خلال عامي العدوان الإسرائيلي الذي قضى على كل أشكال الحياة.

تهديد بيئي في غزة يطارد إسرائيل

وأعلن الخبيران البيئيان الإسرائيليان المخضرمان، غاليت كوهين وألون تال، في بحثهما "خطة إعادة إعمار مستدامة لغزة" المنشور في المجلة الدولية لإدارة النزاعات، أنه "بعد أن تهدأ العاصفة ويدفن الطرفان قتلاهما، لن يبقى الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، بل ستبقى أيضاً بيئة جريحة".

وألحقت الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة، والتي تشهد الآن وقفاً هشاً لإطلاق النار، دماراً هائلاً بقطاع غزة فقد تضرر أو دُمر أكثر من 60% من البنية التحتية الحضرية لغزة. 

وينتشر في المنطقة 60 مليون طن من الأنقاض، مختلطة بالجثث والقنابل غير المنفجرة، والتي يجب إزالتها قبل البدء بأي عملية إعادة إعمار ومن المتوقع أن تستغرق عملية التنظيف وإعادة الإعمار سنوات أو حتى عقوداً.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإاسرئيلية، يقول الخبراء إن الحرب تسببت أيضاً في آثار بيئية كارثية فالبيئة، بطبيعة الحال، لا تعرف حدوداً سياسية. 

تُشكّل غزة وإسرائيل والضفة الغربية والأردن نظامًا بيئيًا واحدًا، حيث يمتد تلوث الهواء والبحر إلى إسرائيل والمناطق المجاورة.

فيما يتعلق بالتدهور البيئي الناجم عن الحرب، لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بحجم الدمار الذي سيُلحقه ببيئة غزة على المدى البعيد.

أزمة الصرف الصحي في غزة

في غزة حاليًا، تدهورت الاحتياجات الأساسية كالماء والصرف الصحي والكهرباء وجودة المأوى وإدارة النفايات إلى مستويات تجعل البقاء على قيد الحياة اليومية هشًا.

لم تبدأ وزارة حماية البيئة بحكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن بدراسة تأثير حجم الدمار في غزة على البيئة، كما لم تُشارك في أي خطط وضعتها المنظمات غير الحكومية المختلفة.

حرب غزة تهديد بيئي خطير إسرائيل دولة الاحتلال أزمة مياة الصرف الصحي العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

جثة

بيعاكس بنات الحتة .. شاب ينتقم من جاره لمعاتبته على تعاطي المخدرات بفيصل

محكمة

متهم في سرقة موقع معدات مبنى وزارة العدل يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

ممارسة الدعارة

قرار عاجل ضد 5 سيدات في ممارسة الدعارة

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد