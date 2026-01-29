قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالأرقام.. الهجرة السلبية والفجوة السكانية تهدد إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف تقرير حديث أن معدلات الهجرة من إسرائيل إلى الخارج شهدت قفزة حادة خلال عام 2024، وسط تراجع واضح في أعداد العائدين، ما أدى إلى اتساع الفجوة السكانية السلبية مقارنة بالعام السابق.

ونقل موقع "القناة 12" العبرية عن بيانات رسمية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، الأربعاء، أن عدد الإسرائيليين الذين تم تعريفهم كمهاجرين إلى الخارج خلال عام 2024 بلغ 82,774 شخصًا، مقابل 59,366 في عام 2023، بزيادة قدرها 39.4%.

وأوضح المكتب أن منهجية احتساب أعداد المغادرين لفترات طويلة والعائدين جرى تحديثها اعتبارًا من عام 2023، ما يهدف إلى تقديم تقديرات أكثر دقة لحركة السكان.

تراجع العائدين واتساع الفجوة

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضًا في عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج، حيث بلغ عددهم 24,150 شخصًا في 2024، مقارنة بـ 29,607 في 2023، بتراجع نسبته 18.4%.

وبذلك، سجل ما يعرف بـ "ميزان الهجرة" في إسرائيل رقمًا سلبيًا كبيرًا، إذ بلغ الفارق بين عدد المغادرين والعائدين 58,624 شخصًا في 2024، مقارنة بـ 29,759 في العام السابق، ما يعكس تضاعف الفجوة تقريبًا خلال عام واحد فقط.

مؤشرات أولية في 2025

وأشار المكتب إلى أن البيانات الأولية لعام 2025 تظهر تراجع عدد المهاجرين إلى 69,500 شخص، وهو رقم أقل من العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المسجلة قبل عام 2023. أما عدد العائدين فقد انخفض إلى 18,800 شخص، وهو من أدنى المعدلات المسجلة خلال العقد الأخير.

أسباب غير معلنة وتقديرات إعلامية

ولم يحدد المكتب المركزي للإحصاء الأسباب المباشرة وراء هذا الارتفاع الكبير في الهجرة السلبية، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت خلال العامين الماضيين عن تنامي رغبة بعض الإسرائيليين في مغادرة البلاد بسبب ظروف الحرب والتوترات الأمنية المستمرة.

معدلات الهجرة من إسرائيل الهجرة من إسرائيل إسرائيل المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أعداد المغادرين عدد الإسرائيليين العائدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

بالأرقام.. الهجرة السلبية والفجوة السكانية تهدد إسرائيل

الشرطة الأمريكية

في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

تشاد

بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

بالصور

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد