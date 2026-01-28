قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إجراء هولندي عاجل ضد إسرائيل.. تفاصيل

هولندا
محمود نوفل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" جددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وفي وقت لاحق؛ علقت الخطوط الجوية البريطانية بتعليق رحلاتها بشكل مؤقت إلى تل أبيب ووجهات أخرى في الشرق الأوسط .

وعلّقت شركات الطيران الأوروبية مجموعة من رحلاتها إلى دبي ووجهات أخرى في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تثير مخاوف بشأن سلامة الطيران.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فترة من عدم اليقين المتزايد المرتبط بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم عمليات الطيران عبر المجال الجوي الحساس بشكل عاجل.

وتُعد دبي، من بين الوجهات المتأثرة بالإلغاءات المؤقتة وتعليق الرحلات.

وأشارت شركات الطيران إلى البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة والحاجة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية كأسباب رئيسية لقراراتها، مع التأكيد على أنه يمكن استئناف الخدمات بمجرد استقرار الأوضاع وموافقة تقييمات المخاطر.


ألغت الخطوط الجوية الفرنسية مؤقتاً رحلاتها بين باريس ودبي يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى الوضع الإقليمي المتقلب.

استأنفت شركة الطيران عملياتها لاحقاً مع استمرارها في مراقبة التطورات عن كثب.

وتبنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) نهجاً أوسع، حيث علقت الرحلات الجوية إلى دبي والرياض والدمام وتل أبيب حتى إشعار آخر.

كما أكدت شركة الطيران الهولندية أنها تتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل وأجزاء من الخليج العربي كإجراء احترازي.

واتخذت شركات طيران أوروبية أخرى خطوات مماثلة، مثل لوكس إير والخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران منخفضة التكلفة ترانسافيا، التي ألغت رحلات نهاية الأسبوع إلى دبي، مع تأكيد بيانات تتبع الرحلات الجوية على حدوث هذه الاضطرابات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

يسرا

إطلالة جذابة.. ظهور لافت لـ يسرا عبر إنستجرام

مي سليم

مي سليم تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام.. شاهد

سامح الصريطي

تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي| خاص

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

