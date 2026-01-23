قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
أخبار العالم

إلغاء مفاجئ لرحلات أوروبية إلى تل أبيب.. وتأهب إسرائيلي لضربة أمريكية ضد إيران

ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن عددا من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب ومنطقة الشرق الأوسط، بشكل مفاجئ، ولأسباب غير واضحة، في الوقت الذي رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب؛ تحسبا لهجوم أمريكي ضد إيران.

إلغاء الرحلات إلى تل أبيب

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة.

وأضافت أن شركة الطيران الهولندية KLM، ألغت رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم وغدا، بشكل مفاجئ، ولا يزال السبب غير واضح حتى الآن.

تأهب إسرائيلي لضربة أمريكية ضد إيران

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى؛ تحسبًا لضربة أمريكية ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران، وأنه يراقب الوضع في البلاد "عن كثب".

وأوضح الرئيس الأمريكي، اليوم، أنه هدد إيران بضربة أمريكية؛ إذا أجرت إعدامات، وأنها ألغت إعدامات، مضيفًا: "لدينا قوة عسكرية هائلة تمضي نحو إيران".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، أن رسوما بنسبة 25% ستُفرض على أي جهة تتعامل مع إيران، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، وفقًا لـ"رويترز".

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الضحية

سعاد ضحية التعدي في شبرا الخيمة:« جوزي بيضربني وبيعــ.ـــذبني بسبب المخدرات».. فيديو

المتهمتين

قرار عاجل بشأن صانعتي محتوى لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر

فتاة الهرم - ارشيفية

مريضة نفسيا.. التحقيقات تكشف المستور في التعدي على فتاة الهرم بالفيوم

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

