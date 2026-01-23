إلغاء مفاجئ لرحلات أوروبية إلى تل أبيب.. وتأهب إسرائيلي لضربة أمريكية ضد إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن عددا من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب ومنطقة الشرق الأوسط، بشكل مفاجئ، ولأسباب غير واضحة، في الوقت الذي رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب؛ تحسبا لهجوم أمريكي ضد إيران.

إلغاء الرحلات إلى تل أبيب

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة.

وأضافت أن شركة الطيران الهولندية KLM، ألغت رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم وغدا، بشكل مفاجئ، ولا يزال السبب غير واضح حتى الآن.

تأهب إسرائيلي لضربة أمريكية ضد إيران

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى؛ تحسبًا لضربة أمريكية ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران، وأنه يراقب الوضع في البلاد "عن كثب".

وأوضح الرئيس الأمريكي، اليوم، أنه هدد إيران بضربة أمريكية؛ إذا أجرت إعدامات، وأنها ألغت إعدامات، مضيفًا: "لدينا قوة عسكرية هائلة تمضي نحو إيران".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، أن رسوما بنسبة 25% ستُفرض على أي جهة تتعامل مع إيران، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، وفقًا لـ"رويترز".