أفادت وكالة فرانس برس، يوم الجمعة أنه تم إرسال ناقلة النفط "جرينش"، المحتجزة في فرنسا، إلى ميناء مرسيليا، بعدما احتجزتها القوات البحرية الفرنسية أمس بزعم أنها قادمة من روسيا.

وذكرت فرانس برس أنه "من المتوقع وصولها إلى ميناء مرسيليا-فوس صباح يوم السبت.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية احتجزت ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط، يُزعم أنها قادمة من روسيا.

وتُجري السفارة الروسية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان على متن السفينة مواطنون روس.

