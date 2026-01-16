فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل



أصدرت هيئة النقل العام بباريس قرارا بمنع إدخال قوارير الماء إلى المراحيض بدعوى الحفاظ على حياد الخدمة العامة بحسب صحيفة لومانيتي الفرنسية.

ووجه أصدر المدير العام للهيئة، جون كاستيكس، بضرورة بمراقبة الأعمال الدينية في أماكن العمل مما أثار ردود فعل غاضبة من العمال والنقابات الذين اعتبروا أن هذه التعليمات تستهدف العمال والموظفين المسلمين حيث يرون أن استخدام الماء للنظافة لا يمكن تصنيفه كممارسة دينية .

كما تمنع التعليمات أيضاً العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل وهو ما اعتبره المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تحرشاً بالمسلمين .

فيما أعلن المجلس أنه قرر رفع شكوى رسمية إلى الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق.