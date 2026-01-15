قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من روسيا على نشر فرنسا لقواتها بجرينلاند

محمود نوفل

أكدت سفارة روسيا في بروكسل أن حلف النيتو يستغل موقف واشنطن من جرينلاند لصالح أجندة معادية لروسيا والصين بالقطب الشمالي.

وفي بيان لها ، قالت سفارة روسيا في بروكسل: سياسة النيتو في تصعيد المواجهة بالقطب الشمالي غير مجدية وخطيرة للغاية.

وفي وقت لاحق ، أفادت وسائل إعلام الفرنسية بأنه تم إرسال المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي إلى جرينلاند، حيث ستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية.

وذكر مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن الجيش الفرنسي  سيرسل جنودًا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".

وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام القادمة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضًا قوات أوروبية أخرى".

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة جرينلاند.

وقال : بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة.

وأضاف : أن هذه المناورات تحت مسمى "عملية الصمود القطبي".

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية الفرنسية بدأت بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى.


وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"

