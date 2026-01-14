أكد وزير خارجية الدنمارك، أن جرينلاند مشمولة بالمادة 5 للناتو وأننا حريصون على العمل مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقال وزير خارجية الدنمارك: " نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند".

وأضاف: أجرينا نقاشا صريحا وبناء مع مسؤولين أمريكيين ولا تزال وجهات نظرنا مختلفة".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة جرينلاند أن القوات المسلحة الدنماركية عززت من وجودها في الجزيرة حيث تواصل تدريباتها مع الحلفاء.

وقالت حكومة جرينلاند في تصريحات لها : بدءا من اليوم سيتعزز الوجود العسكري في الجزيرة ومحيطها بتعاون وثيق مع الحلفاء.

وأضافت: الإجراءات تهدف إلى تعزيز التحالفات في المنطقة القطبية لصالح الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي.

ومن جانبها صرحت وزارة الدفاع الدنماركية قائلة : عززنا وجودنا العسكري في جرينلاند بدءا من اليوم.