الناتو: الدنمارك تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان الأمن في جرينلاند

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، أن الدنمارك تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان الأمن في جرينلاند، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه بديلا لفيسىوك منذ سنوات أنه صاحب الفضل في حماية حلف الأطلسي أو الناتو.

وقال ترامب على حسابه على تروث سوشيال :"أنا الذي أنقذت حلف شمال الأطلسي".

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أوسع عن جرينلاند في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز التي نُشرت يوم الأحد .

وفي حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، أصر على أنه يريد حل القضية "بشكل صحيح" بأن تتولى الولايات المتحدة ملكية المنطقة لأنها "ضرورية نفسياً لتحقيق النجاح"، قائلاً إن "الملكية تمنحك أشياء وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة، وأن لديك قاعدة".