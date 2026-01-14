ترامب يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا لم تحصل أمريكا على جرينلاند فستحصل عليها الصين أو روسيا وهذا لن يحدث أبدا.

كما طلب ترامب من الناتو أن يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي ، مطالبا الناتو بمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جرينلاند.

وتوقع ترامب في تصريحات له أن يصبح الناتو أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند والتي ستكون عنصرا حيويا في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها واشنطن .

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول.

ويزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.