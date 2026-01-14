قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
أخبار العالم

وزير الخارجية الدنماركي يتوجه إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات هامة بشأن جرينلاند

ترامب يريد الاستيلاء على جرينلاند
ترامب يريد الاستيلاء على جرينلاند
محمد على

يزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. 

وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض، بعد أن طلب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الانضمام إليه.

وعند طلبه الاجتماع، قال لوك إنه يأمل في "توضيح بعض سوء الفهم لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة ترامب ترى أيضاً سوء فهم وما إذا كانت ترغب في التراجع".

عندما سُئل ترامب يوم الثلاثاء عن تصريح زعيم جرينلاند بأن الجزيرة تُفضّل البقاء إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي تابعًا للدنمارك، قال: "حسنًا، هذه مشكلتهم".

وأضاف: "لا أعرف عنه شيئًا، لكن هذه ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة له".

وكان ترامب، وهو مطوّر عقاري، قد صرّح يوم الجمعة بأنه يريد جرينلاند "سواء أعجبهم ذلك أم لا"، و"إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، فسنفعله بالطريقة الصعبة".

ووفقًا لترامب، تحتاج الولايات المتحدة إلى جرينلاند بسبب خطر الاستيلاء عليها من قِبل روسيا أو الصين.

كثّفت القوتان المتنافستان نشاطهما في القطب الشمالي، لكن لا تُطالب أيٌّ منهما بجرينلاند.

وفي صدى لمفهوم أمريكا عن نفسها في القرن التاسع عشر حول امتلاك "القدر المحتوم" للتوسع، تحدّث ترامب عن حاجة الولايات المتحدة إلى النمو.

واعتبر ترامب أن ضم جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة لتتجاوز الصين وكندا لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا.

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

