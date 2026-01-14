الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم /الأربعاء/ 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس.



وأفاد نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال تركزت في بلدتي قباطية جنوب جنين، ودير الحطب شرق نابلس، ومخيم شعفاط شمال شرق القدس؛ فيما توزعت بقيتها على محافظات طولكرم، وأريحا، والخليل، وسلفيت.



وأضاف أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب استخدام المعتقلين رهائن، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم منزل الأسير أحمد أبو الرب في بلدة قباطية.



يذكر أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحق المواطنين، وشملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد حرب الإبادة نحو (21 ألفا).