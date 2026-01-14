الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر القول بأن الصين طلبت من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية.

وفي سياق أخر ؛ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الأربعاء، أن حجم التجارة الخارجية للصين خلال عام 2025، نما بنسبة 3.8% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، بإجمالي 45.47 تريليون يوان (حوالي 6.48 تريليون دولار أمريكي).



وأكدت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصادرات نمت بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 26.99 تريليون يوان في عام 2025، بينما سجلت الواردات مستوى قياسيا بلغ 18.48 تريليون يوان، بزيادة قدرها 0.5% على أساس سنوي، ما يعكس مكانة الصين كثاني أكبر سوق استيراد في العالم لـ17 عاما متتالية.



وأشارت إلى أنه خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025، تجاوزت القيمة التراكمية لواردات وصادرات الصين 200 تريليون يوان، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 40%، مقارنة بفترة الخطة الخمسية الـ13 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7.1%.

