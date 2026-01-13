قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر

وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
أمل مجدى

​على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءات مع رؤساء كبرى شركات تنقيب وإنتاج المعادن من الصين والبرازيل ، لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مصر.

والتقي الوزير  جون جين، نائب رئيس مجموعة CMOC الصينية، لبحث سبل إقامة شراكات استثمارية في مجال التعدين بمصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإمكانات الواعدة للثروات المعدنية التي تزخر بها مصر، ولا سيما في مجالات الفوسفات والنحاس والذهب والكوبالت، إضافة إلى النيوبيوم والتيتانيوم، مشيراً إلى أن استراتيجية التعدين الجديدة تهتم بتعظيم القيمة المضافة والتوسع في التصنيع المحلي بدلاً من الاكتفاء باستخراج وتصدير الخام.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة فنية لفريق عمل مجموعة CMOC الصينية للاطلاع على البيانات الجيولوجية، ودراسة إمكانية إقامة مشروعات لتعظيم القيمة المضافة من المعادن.

​كما اجتمع الوزير مع جوستافو بيمينتا، رئيس شركة "فالي" البرازيلية، والتي تعد إحدى أكبر شركات التعدين عالمياً لإنتاج الحديد والنيكل، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري في ضوء الإصلاحات التي تم إجراؤها وحزم الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتحفيز الاستثمار.

​وخلال اللقاء، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة يوفر لها المرونة لتشكيل شراكات تجارية وتنفيذ مشروعات استثمارية، مشيراً إلى أن عمليات تطوير أنظمة الترخيص المستحدثة ورقمنة البيانات الجيولوجية ستسمح لشركات التعدين الراغبة في الاستثمار في مصر بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والبيانات الجيولوجية، وستوفر سهولة وسرعة في التقدم للعمل في مناطق التعدين.

​ولفت الوزير إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها مصر من الاحتياطيات المؤكدة من خام الحديد، وذلك بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها جنوب الصحراء الشرقية من خام النيكل، وفرص دمج تكنولوجيات التعدين الأخضر بالاستفادة من إمكانات مصر في الطاقة المتجددة لضمان إنتاج المعادن بالمعايير العالمية لخفض الكربون وحماية البيئة.

 حضر اللقاءات إيهاب أبو سريع سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات المعدنية.

البترول وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

صورة ارشيفية

منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الصين تؤكد تمسكها بالدبلوماسية والحوار وسط تصاعد التوترات الدولية

الصين تؤكد تمسكها بالدبلوماسية والحوار وسط تصاعد التوترات الدولية

وزير الصناعة الأردني

وزير الصناعة الأردني: إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام إيصال الكهرباء إلى لبنان

للمسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد