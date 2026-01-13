قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يبحث تبادل الخبرات في مجال التعدين مع سلطنة عُمان

أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس شركة تنمية نفط عمان، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية ، حيث ركز الاجتماع على تبادل الخبرات في مجالات تطوير التعدين والبترول والغاز  بين البلدين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير  التطورات الإيجابية في قطاع التعدين المصري، والتي من شأنها توفير فرص استثمارية  واعدة.

وأوضح أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتسهيل إصدار التراخيص وتسريع الإجراءات الاستثمارية، إلى جانب إطلاق أول مسح جوي وسيزمي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا لتحديث البيانات الجيولوجية.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة بين البلدين في قطاع التعدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والمعادن العمانية، خاصة مع تقدم سلطنة عمان في هذا المجال بعد اكتمال تنفيذ المسح الجوي الشامل بهدف الاستغلال الأمثل للخامات التعدينية.

وفي سياق آخر، بحث الجانبان سبل تعظيم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع البترول والغاز  بالسلطنة، حيث تعمل شركتا إنبي وبتروجت على تنفيذ  مشروعات هامة، فيما تم تسجيل الشركة المصرية للحفر (EDC) للمشاركة في مشروعات حفر الآبار في السلطنة.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

