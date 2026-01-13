قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين توسع استثماراتها في قطاع السيارات بجنوب أفريقيا

الصين توسع استثماراتها في قطاع السيارات بجنوب أفريقيا
الصين توسع استثماراتها في قطاع السيارات بجنوب أفريقيا

تشهد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا توسعا لاستثمارات شركات السيارات الصينية، في تطور يعيد رسم ملامح السوق المحلي وفق تقرير نشرته منصة بيزنيس أفريكا.


وتظهر بيانات القطاع أن العلامات التجارية الصينية باتت تستحوذ على حصة متنامية من مبيعات السيارات الجديدة، خصوصا في فئتي السيارات الاقتصادية والمتوسطة، مدعومة بأسعار تنافسية وتشكيلة واسعة من الطرازات تشمل سيارات تعمل بالبنزين، وأخرى هجينة وكهربائية، ما عزز حضورها داخل السوق الجنوب أفريقية.


وأشارت أحدث الإحصاءات التجارية إلى ارتفاع حاد في واردات السيارات القادمة من الصين خلال العام الماضي، في وقت تفوق فيه قيمة هذه الواردات بكثير صادرات جنوب أفريقيا إلى الصين، وهو ما يسهم في اتساع فجوة الميزان التجاري ويثير مخاوف متزايدة لدى المصنعين المحليين وأطراف الصناعة.


ويرى اقتصاديون أن السيارات الصينية الأرخص سعرا توفر متنفسا للمستهلكين وتساعد في احتواء الضغوط التضخمية، إلا أن آثارها طويلة الأجل على التصنيع المحلي واستدامة القطاع الصناعي تبقى موضع قلق.


وأوضحت بولينا ماموجوبو، كبيرة الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب أفريقيا (NAAMSA)، أن القطاع المحلي يواجه منافسة غير متكافئة .


وقالت ماموجوبو: «حتى مع قدراتنا الإنتاجية المحلية وما نستطيع تصنيعه داخليا، فإن منافسة التدفق الصيني ستكون صعبة للغاية».


ويعد قطاع السيارات من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الجنوب أفريقي، إذ يوفر فرص عمل واسعة ويسهم بشكل كبير في جلب العملات الأجنبية عبر الصادرات الصناعية.

صناعة السيارات في جنوب أفريقيا استثمارات شركات السيارات الصينية ملامح السوق المحلي منصة بيزنيس أفريكا واردات السيارات القادمة من الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية

لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين.. وزيرة الخارجية الأيرلندية تزور مستشفى العريش العام

صورة ارشيفية

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد