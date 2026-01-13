الصين تؤكد تمسكها بالدبلوماسية والحوار وسط تصاعد التوترات الدولية

في ظل تصاعد التوترات الدولية على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية تؤكد الصين تمسكها بالدبلوماسية والحوار كخيار استراتيجي لحل النزاعات ومواجهة سيناريوهات الانقسام والمواجهة التي تؤججها بعض القوى الكبرى ..





وقد كررت القيادة الصينية في عدة مناسبات أن الحوار والحلول السلمية يجب أن تكون الأساس في العلاقات الدولية مشددة على أن المواجهة ليست الحل وأن الحوار يعزز الاستقرار العالمي كما أشار خبراء دوليون إلى أن هذه الرسائل صادرة في وقت يحتاج فيه العالم إلى تجنب الصراعات نظرا لما تواجهه الساحة الدولية من توترات متعددة من النزاع في أوكرانيا إلى الملفات الاقتصادية والحروب التجارية ..





وفي مواجهة التطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية طالبت بكين بوقف التصعيد وفتح قنوات للحوار وتجنب اتساع نطاق النزاع وشددت على أن الحل السياسي هو الأنسب لإنهاء هذه الأزمة كما دعت الصين في خضم التوتر التجاري مع الولايات المتحدة إلى الحوار المباشر لتخفيف حدة الخلاف بشأن الرسوم التجارية والبحث عن تسوية تخدم الطرفين وتحد من تأثير التشدد الاقتصادي على الأسواق العالمية ..





وفي إطار التعاون متعدد الأطراف أكدت الصين استعدادها لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال منابر دبلوماسية وتنسيق سياسي بدل الدخول في صراعات مفتوحة كما تعاونت مع روسيا لإعادة دفع الحوار بشأن الملف النووي الإيراني مؤكدة احترام سيادة إيران وضرورة عودة المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل وقيادات صينية بما في ذلك وزير الدفاع حذرت من الانقسامات العالمية التي قد تعيد العالم إلى منطق الحرب الباردة ورأت أن الحوار هو البديل الأساسي لمواجهة الانقسامات الراهنة ..





ويعكس موقف الصين في هذا السياق حرصها على تفادي الانقسامات الصارمة والمواجهة العسكرية ورغبتها في تعزيز أطر التعاون الدولي مع القوى الكبرى وتمسكها بالتشاور والحوار السياسي لتجاوز التوترات الاقتصادية والجيوسياسية ويعد هذا الموقف جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز موقعها كفاعل دولي مسؤول يسعى إلى علاقات مستقرة وسلمية على مستوى العالم ..