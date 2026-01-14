رئيسة المفوضية الأوروبية: علاقتنا مع جرينلاند قوية ويمكن لسكانها الاعتماد علينا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "رئيسة المفوضية الأوروبية" أن "علاقتنا مع جرينلاند قوية ويمكن لسكانها الاعتماد علينا".

ويزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.