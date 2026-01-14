قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية
فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الدنماركية : عززنا وجودنا العسكري في جرينلاند بدءا من اليوم

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
محمود نوفل

أعلنت حكومة جرينلاند أن القوات المسلحة الدنماركية عززت وجودها في الجزيرة حيث تواصل تدريباتها مع الحلفاء.

وقالت حكومة جرينلاند في تصريحات لها : بدءا من اليوم سيتعزز الوجود العسكري في الجزيرة ومحيطها بتعاون وثيق مع الحلفاء.

وأضافت حكومة جرينلاند: الإجراءات تهدف إلى تعزيز التحالفات في المنطقة القطبية لصالح الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي.

ومن جانبها صرحت وزارة الدفاع الدنماركية قائلة : عززنا وجودنا العسكري في جرينلاند بدءا من اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت لاحق " إذا لم تحصل أمريكا على جرينلاند فستحصل عليها الصين أو روسيا وهذا لن يحدث أبدا.

كما دعا ترامب النيتو أن يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي ، مطالبا النيتو بمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جرينلاند.

وتوقع ترامب في تصريحات له أن يصبح النيتو  أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند والتي ستكون عنصرا حيويا في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها واشنطن .


وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول.

ويزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

الدنمارك جزيرة جرينلاند حكومة جرينلاند وزارة الدفاع الدنماركية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

ترشيحاتنا

النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،

رئيس صناعة النواب: خطتنا قائمة على العمل الميداني والاستماع للمصنعين

إيران وإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل سعت لجر واشنطن لخوض حروب بالنيابة

جرينلاند

حكومة جرينلاند: سيكون هناك وجود عسكري للقوات المسلحة الدنماركية في الجزيرة

بالصور

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد