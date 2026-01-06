البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

قال البيت الأبيض إن جرينلاند ستكون أكثر أمناً في حال خضعت للحماية الأمريكية، وذلك بعد أن عبر قادة أوروبيون عن دعمهم للدنمارك وللإقليم التابع لها.

وأكد البيت الأبيض مجدداً هذا الموقف عقب البيان الأوروبي، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ( آنا كيلي ) في تصريح لشبكة CNN إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جرينلاند موقع استراتيجي بالغ الأهمية من منظور الأمن القومي، ويعتقد أن سكان جرينلاند سيكونون في وضع أفضل إذا تمت حمايتهم من قبل الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الحديثة في منطقة القطب الشمالي.

وأضافت أن الرئيس ملتزم بإرساء سلام طويل الأمد داخل الولايات المتحدة وخارجها.

من جانبهم، شدد القادة الأوروبيون في بيانهم على أن «جرينلاند تعود لشعبها»، مؤكدين أن القرار في القضايا المتعلقة بجرينلاند والدنمارك يخص الدنمارك وجرينلاند وحدهما.

ووقع البيان قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك .