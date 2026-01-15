قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطلبه بالسيطرة الأمريكية على جرينلاند، قائلاً: "سنرى ما سيحدث، تربطنا علاقة جيدة جداً مع الدنمارك، لكن لا يمكنني الاعتماد عليهم في جرينلاند".

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغه بتوقف قتل المحتجين في إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل"، رغم استمرار التوتر بين طهران و واشنطن.


 وتقلل هذه التصريحات من المخاوف بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بحسب سكاي نيوز عربية.


 

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.

و في وقت سابق، أفاد مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، و ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

