ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطلبه بالسيطرة الأمريكية على جرينلاند، قائلاً: "سنرى ما سيحدث، تربطنا علاقة جيدة جداً مع الدنمارك، لكن لا يمكنني الاعتماد عليهم في جرينلاند".

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغه بتوقف قتل المحتجين في إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل"، رغم استمرار التوتر بين طهران و واشنطن.



وتقلل هذه التصريحات من المخاوف بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بحسب سكاي نيوز عربية.





وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.

و في وقت سابق، أفاد مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، و ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".