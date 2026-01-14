قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
أخبار العالم

التلفزيون الإيراني ينشر صورة ترامب ويهدد: الرصاصة لن تخطئك هذه المرة

هاجر رزق

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن التلفزيون الرسمي الإيراني نشر تهديدا صريحا باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 محاولة اغتيال فاشلة

وعرضت القناة الإيرانية الرسمية، صورة الرئيس الأمريكي بعد إصابته برصاصة في أذنه، بعد محاولة اغتيال فاشلة خلال حملته الانتخابية الماضية، معلقة عليها "الرصاصة لن تخطئك هذه المرة".


 

و يذكر أن المتظاهرون خلال مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني، هتفوا  "الموت لأمريكا"، ردا على تلويح ترامب المتكرر بشن ضربة عسكرية إذا استمر القمع الوحشي للمتظاهرين.


 

و أفادت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات.


 

وأضافت القناة العبرية "في اللحظة التي تبدأ فيها العملية الأمريكية ستتغير تعليمات الجبهة الداخلية".


 

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيلي دافرين، بأن الجيش يراقب التطورات عن كثب وعلى مدار الساعة، مؤكدا أنهم مستعدون لأي سيناريو.


 

وأفاد في بيان بأنه "في الأيام الأخيرة، أجرى رئيس الأركان تقييمات مستمرة للوضع"، مردفا بالقول: "نحن نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لأي تطورات.. وقد وجّه رئيس الأركان بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات".


 

وتابع قائلا: "أكرر طلبي.. اعتمدوا فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وتجنبوا نشر الشائعات التي قد تثير قلق العامة.. في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية".


 

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي مستعد وسيواصل التصرف بمسؤولية لحماية أمن الإسرائيليين، موضحا أن المؤسسة العسكرية ستصدر تحديثات إذا طرأت أي تغييرات.

دونالد ترامب القناة الإيرانية الرسمية اغتيال إيران الولايات المتحدة

