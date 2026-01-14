الخارجية الألمانية: ندعو المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران

دعت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية.





كما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشرته اليوم أنها تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا على خلفية الإحتجاجات التي تعصف بهذه الدولة.





ووفقا للبيان، اجتمع وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني مع قيادات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والسفير الإيطالي في طهران وسفراء العواصم الرئيسية للدول المتورطة في الأزمة الحالية في إيران، في مركز الأزمات التابع للوزارة الإيطالية.







وجاء في البيان: "تؤكد وزارة الخارجية مجددا توصيتها للمواطنين الإيطاليين القادرين على ذلك بمغادرة إيران فورا".





و في نفس السياق ، أفاد مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، و ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".