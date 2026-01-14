قائد الحرس الثوري يحمل ترامب ونتنياهو مسئولية قتـ ل شباب إيران وتهديد أمن البلاد

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استعداده للرد بحزم على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور "الجرائم الوحشية التي ارتكبها المرتزقة لن تُنسى أبدا، وسيجرى الرد عليها في الوقت المناسب"، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني.

واتهم باكبور، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عما وصفه بـ"قتل شباب إيران" وتهديد أمن البلاد.

وأضاف أن الحرس الثوري "على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أخطاء حسابات العدو ومرتزقته الداخليين والمأجورين"، مشددا على أن "وحدة الشعب الإيراني ستُفشل المخططات الوهمية لحكام البيت الأبيض وتل أبيب ضد إيران"، بحسب تعبيره.