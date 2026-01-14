رويترز: التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد يبدأ خلال الـ 24 ساعة القادمة

أفاد مسؤولين أوروبيين بأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، و ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".







ترامب اتخذ قراره بالتدخل العسكري

وأوضحت رويترز: "يعتقد مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ بالفعل قرارا بالتدخل عسكريا في إيران".

وأضافت الوكالة: "قال مسؤولان أوروبيان إن التدخل العسكري الأمريكي يبدو مرجحا، وأوضح أحدهما أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.