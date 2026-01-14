وفد عربي رفيع المستوى يزور الصين للتحضير للقمة العربية الصينية الثانية

يقوم وفد عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية إلى جانب مسؤولين من الأمانة العامة للجامعة العربية، حاليا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر لمدة أربعة أيام وذلك للتحضير للقمة العربية- الصينية الثانية المقرر أن تستضيفها الصين منتصف العام الجاري.

يترأس الجانب العربي في هذه الزيارة السفير قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،فيما يترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم /الأربعاء/ بأن الوفد التقى خلال اليوم الأول من الزيارة مع مياو ديوي نائب وزير الخارجية الصيني، بمقر وزارة الخارجية الصينية، وعقد الوفد في اليوم الثاني من الزيارة جلسة مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول التحضير للقمة العربية- الصينية الثانية، مع وفد من كبار المسؤولين الصينيين المعنيين برئاسة السفير تشن ويتشينغ مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تشمل كلاً من : بكين وشنغهاي، حيث سيلتقي الوفد العربي المسؤولين الصينيين المعنيين في المدينتين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة ،الأولى من نوعها، في بلورة تصور مشترك حول المخرجات الموضوعية للقمة العربية- الصينية الثانية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني التي عُقدت يوم 21 مايو 2025 في المملكة المغربية.

وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر بين المسؤولين العرب ونظرائهم الصينيين حول القمة العربية- الصينية الثانية، المقرر أن تستضيفها جمهورية الصين الشعبية منتصف العام الجاري، بما في ذلك المخرجات المزمع صدورها عن هذه القمة.

