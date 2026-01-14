قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
أخبار العالم

وفد عربي رفيع المستوى يزور الصين للتحضير للقمة العربية الصينية الثانية

أ ش أ

يقوم وفد عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية إلى جانب مسؤولين من الأمانة العامة للجامعة العربية، حاليا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر لمدة أربعة أيام وذلك للتحضير للقمة العربية- الصينية الثانية المقرر أن تستضيفها الصين منتصف العام الجاري.
يترأس الجانب العربي في هذه الزيارة السفير قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،فيما يترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم /الأربعاء/ بأن الوفد التقى خلال اليوم الأول من الزيارة مع مياو ديوي نائب وزير الخارجية الصيني، بمقر وزارة الخارجية الصينية، وعقد الوفد في اليوم الثاني من الزيارة جلسة مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول التحضير للقمة العربية- الصينية الثانية، مع وفد من كبار المسؤولين الصينيين المعنيين برئاسة السفير تشن ويتشينغ مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية.
وأضاف البيان أن هذه الزيارة تشمل كلاً من : بكين وشنغهاي، حيث سيلتقي الوفد العربي المسؤولين الصينيين المعنيين في المدينتين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة ،الأولى من نوعها، في بلورة تصور مشترك حول المخرجات الموضوعية للقمة العربية- الصينية الثانية.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني التي عُقدت يوم 21 مايو 2025 في المملكة المغربية.
وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر بين المسؤولين العرب ونظرائهم الصينيين حول القمة العربية- الصينية الثانية، المقرر أن تستضيفها جمهورية الصين الشعبية منتصف العام الجاري، بما في ذلك المخرجات المزمع صدورها عن هذه القمة.
 

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

الأثار المصرية

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

المعارض الأثرية

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

الفنانة دينا دياب

دينا دياب: أجريت الأوديشن وأنا مصابة بتمزق الأربطة وقدمي في الجبس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

