لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية اعتبارا من الخميس، وسط حديث متصاعد عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

وأضافت القناة العبرية: "مجموعة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية ابتداء من غد".



كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن قرار لوفتهانزا يأتي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، وتقارير تفيد بإمكانية تنفيذ خطوة من هذا النوع "قريبا".