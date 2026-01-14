رسميا.. علي عبد الحميد شعث رئيسا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة

يرحب الوسطاء، ممثلين في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باستكمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا من شأنه دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتعزيز آليات الحكم والإدارة خلال المرحلة الراهنة.

ويعرب الوسطاء عن تطلعهم إلى أن يسهم تشكيل اللجنة في تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما من شأنه تعزيز تثبيت التهدئة ومنع تجدد موجات التصعيد وتحسين بيئة العمل السياسي و الأمني والإنساني.

كما يشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق بالكامل، بما يكفل الوصول إلى سلام مستدام في قطاع غزة، وخلق مناخ موات لإعادة إعمار القطاع وتطوير بناه التحتية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة ودعم مقومات الدولة الفلسطينية.