قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جلسة النواب تناقش اليوم مشروع تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتع المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

و يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد لكافة عقاراته بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار في مأمورية مختلفة، بجانب إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وتطوير إجراءات الطعن إلكترونيًا.

كما أن المشروع يهدف إلى استحداث حالات إعفاء جديدة عند الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وإعفاء المكلف من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر، وتعزيز العدالة الضريبية وتوازن حقوق الدولة مع حماية محدودي الدخل، وميكنة الإجراءات الضريبية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وتضمن مشروع القانون الاتي :

المادة 4: إعادة التقدير السنوي للقيمة الإيجارية كل خمس سنوات مع نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل العمل بالتقدير بـ60 يومًا، ونشر الأسس والمعايير في اللائحة التنفيذية.

المادة 14: تقديم إقرار واحد لجميع العقارات بدلاً من تعدد الإقرارات، مع تمديد مهلة التقديم إلى 6 أشهر، وإلزام الجهات الحكومية وشركات المرافق بتقديم بيانات دقيقة لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.

المادة 16: السماح للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب للطعن على النتائج لتجنب تضارب المصالح.

المادة 17: تخفيف الضريبة وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع إبقاء حق الطعن أمام المحكمة دون منع التحصيل.

المادة 18: زيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا.

المادة 19 و20: رفع الضريبة أو إسقاطها في حالات تهدم العقار أو القوة القاهرة، مع البت فيها من قبل منطقة الضرائب المختصة.

المادة 21: تحديد إجراءات الطعن النهائي أمام لجنة الطعن خلال 30 يومًا.
المواد الجديدة والإضافات

المادة 23 و27: تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لمقابل الضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.

المادة 29 مكرر: إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل.

المادة الثالثة: إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا أصل الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة.

المادة 14 مكرر: خصم 25% على العقارات السكنية و10% على غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد الصحيحة، مع خصم إضافي حتى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
المادة 27 مكرر: التزام المصلحة برد أي مبالغ زائدة سددها المكلف وفق اللائحة التنفيذية.

الجلسة العامة بمجلس النواب المستشار هشام بدوي الحكومة الضريبة العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

الزمالك

رقم سلبي يداهم الزمالك أمام بيراميدز قبل موقعة قمة الدوري

خوان بيزيرا

موقف الزمالك من رحيل خوان بيزيرا نهاية الموسم

سلة مصر

ترتيب مجموعة سلة مصر قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2027

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد