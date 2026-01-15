باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية تفاصيل انتشار القوات الفرنسية في جرينلاند وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من القوات الفرنسية إلى الجزيرة .

وأشار المصدر ذاته إلى أنه الجنود سيقومون بجمع المعلومات الاستخبارية، حيث سينضم إليهم آخرون قريبًا.

وينتمي الجنود الفرنسيون المتمركزون في جرينلاند إلى قوات الجبال، التي اكتسبت خبرةً في الظروف القاسية حيث لم تُحدد مدة بقاء القوات في جرينلاند .

ووبحسب الإعلام الفرنسي ، فتُعدّ مشاركة فرنسا رسالةً إلى واشنطن، حيث تُؤكد باريس تضامنها مع الدنمارك وحماية سيادة الدولة، ، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالدفاع ضد "عملية عسكرية أمريكية افتراضية"

وسبق للجيش الفرنسي أن شارك في مهام في ظروف "برد قارس" لاختبار قدرة الجنود على التحمّل في مثل هذه الظروف.

ووفق الإعلام الفرنسي ، فقد أبدى الجيش ، على مدى سنوات، اهتمامًا متزايدًا بمنطقة القطب الشمالي، حيث نشر سفنًا في المنطقة، بالآونة الأخيرة.

وفي يوليو الماضي، نشرت وزارة الدفاع الفرنسية “استراتيجية جديدة للقطب الشمالي” وجاء في الاستراتيجية: "من جرينلاند إلى سبيتسبيرغ، تشمل هذه المنطقة أيضًا مصالح حلفاء فرنسا الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي"

