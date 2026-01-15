روسيا: قلقون للغاية من انتشار قوات الناتو في جرينلاند

عبرت روسيا عن قلقها من انتشار قوات للناتو في جرينلاند، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم التعرف على ضابط استخبارات بريطاني غير معلن تم إرساله إلى روسيا تحت غطاء وظيفة سكرتير بإحدى إدارات السفارة البريطانية لدى موسكو.



وشدّد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية - على أنه تم تجريد الضابط البريطاني غاريث صموئيل ديفيس من اعتماده وإصدار أمر بمغادرته روسيا في غضون أسبوعين.



من جانبها ، ذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن القائمة بأعمال السفارة البريطانية في موسكو غادرت مقر الوزارة بعد أن أمضت هناك نحو 15 دقيقة.

وأكدت الخارجية الروسية على أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي الخدمات الخاصة البريطانية غير المعلنين على أراضيها ، وأنها موسكو سترد بحزم وبالمثل إذا صعّدت لندن الوضع المتعلق بضابط الاستخبارات البريطاني، الذي تم الكشف عن هويته في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية أيضًا: إذا قامت لندن بتصعيد الموقف بشأن عميل الاستخبارات البريطانية الذي تم تحديد هويته في روسيا، فستقوم موسكو برد حاسم وواضح.



كما أوضحت الخارجية الروسية أنها ستحتج على انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة البريطانية إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أفادت سابقاً باستدعاء سفيرة لندن لدي موسكو دولاكيا،