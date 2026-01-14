روسيا تتهم أوكرانيا بالهجوم على ناقلة نفط مملوكة لليونان

اتهمت روسيا، يوم الأربعاء، أوكرانيا بإطلاق طائرات مسيرة استهدفت ناقلة نفط يونانية قبالة سواحلها في البحر الأسود قبل يوم، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث مماثلة في المنطقة.

وكانت أثينا قد صرحت، يوم الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة استهدفت ناقلتي نفط يونانيتين، هما ماتيلدا ودلتا هارموني، وكانت إحداهما مُقرراً لها تحميل النفط الكازاخستاني على الساحل الروسي.

قالت وزارة الدفاع الروسية، عبرتطبيق تيليجرام: "تعرضت ناقلة النفط ماتيلدا، التي ترفع علم مالطا، لهجوم من طائرتين أوكرانيتين مسيرتين على بُعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة أنابا في منطقة كراسنودار".

ولم تذكر الوزارة ناقلة دلتا هارموني في بيانها، ولم يصدر أي تعليق فوري من كييف على مزاعم روسيا.

أدانت كازاخستان واليونان الهجوم في بيانين منفصلين يوم الأربعاء.

وأعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن "قلقها البالغ" إزاء الهجمات التي استهدفت "ثلاث ناقلات نفط متجهة إلى المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين (CPC) في البحر الأسود".

وأضافت في بيانها: "إن تزايد وتيرة مثل هذه الحوادث يُسلط الضوء على المخاطر المتنامية التي تُهدد عمل البنية التحتية الدولية للطاقة".

كما أدانت اليونان الهجمات، وقالت إن وزير خارجيتها سيناقشها مع الشركاء الأوروبيين.

